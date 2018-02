Ronaldo helpt Real Madrid langs staartploeg met nieuwe mijlpaal

Real Madrid heeft zaterdagavond zonder al te grote problemen Alaves, het nummer zestien uit de competitie, opzij gezet. De Koninklijke won in het eigen Santiago Bernabeu met 4-0. Cristiano Ronaldo was de ster van de dag met twee doelpunten, respectievelijk zijn 299ste en 300ste doelpunt in La Liga.

Het duurde een tijdje voor Real Madrid langs de stugge defensie van Alaves kwam, maar vlak voor de pauze lukte het dan toch. Cristiano Ronaldo - wie anders - opende op slag van rust de score. Meteen na de pauze maakte Bale er 2-0 van, op het uur prikte Ronaldo zijn tweede van de wedstrijd tegen de netten om er 3-0 van te maken. Een historisch doelpunt voor CR7, want het was alweer zijn 300ste goal in de Spaanse competitie. Enkel Lionel Messi - opnieuw, wie anders - doet beter met 368 goals, al heeft de Argentijn wel 121 competitiewedstrijden meer gespeeld. Benzema bekroonde in het slot zijn sterke wedstrijd met een doelpunt vanaf de stip, waarmee de 4-0 eindstand op het bord kwam.