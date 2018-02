Dertien kinderen die gruwelijk werden mishandeld proberen verder te gaan met hun leven: “Ze hebben allemaal hun eigen dromen”

Advocaten van de kinderen uit het gezin Turpin die door hun ouders gruwelijk mishandeld werden, hebben voor het eerst verteld over hoe de 13 kinderen stilaan verdergaan met hun leven. De jongste kinderen zijn bij gastgezinnen geplaatst, de volwassenen verblijven voorlopig in een ziekenhuis.

Foto: Reuters

Het is intussen zes weken geleden dat aan het licht kwam wat er zich jarenlang in een onopvallend huis in Perris, Californië, heeft afgespeeld. Wat een alledaagse woning leek, bleek een martelhuis voor 13 kinderen, een huis waarin 13 broers en zussen gevangen werden gehouden. De waarheid werd ontdekt nadat een van de kinderen, een 17-jarige dochter, midden januari uit een raam kon ontsnappen en uiteindelijk bij de politie terechtkwam. Daar toonde ze op een meegenomen gsm foto’s van haar broers en zussen die met kettingen vasthingen, om haar verhaal te staven. De politie dacht eerst dat het om een meisje van 10 jaar ging, omdat ze zo uitgehongerd was.

Foto: Facebook

David (57) en Louise Turpin (49) verzorgden hun kinderen niet en gaven hen veel te weinig eten. Het waren niet alleen kinderen. Zeven van de dertien broers en zussen zijn al volwassen, maar ze waren zo uitgehongerd dat ze op kinderen en pubers leken. Afgaand op hun toestand, wees alles erop dat de kinderen al voor een lange tijd werden vastgehouden. Dat gebeurde in de slechts vier slaapkamers van het grote gezin. De kinderen werden daar door hun ouders vaak met kettingen vastgeketend aan de bedden. Ook toen de politie er binnenviel, hingen een aantal kinderen aan de ketting. Voor de buitenwereld hield het koppel de schijn hoog door ogenschijnlijk vredige familiekiekjes te posten op sociale media.

Pleeggezinnen

Deze week maakten twee advocaten die namens de kinderen optreden op CBS News meer details bekend over hun toestand en hun herstel, zes weken na het einde van de gruwel. De 13 kinderen zijn tussen 2 en 29 jaar oud en gaan stilaan verder met hun leven. De zes minderjarigen zijn ondergebracht bij twee pleeggezinnen. De zeven volwassen kinderen krijgen nog bijstand in een plaatselijk ziekenhuis. De oudere en jongere kinderen hebben elkaar nog niet opnieuw ontmoet sinds de bevrijding vorige maand, maar houden wel contact via Skype.

De kinderen leefden onder de tirannie van hun ouders David en Louise en hebben veel zaken die wij voor vanzelfsprekend houden, nog nooit mogen meemaken. Ze maken nu voor het eerst kennis met onder andere iPads, Harry Potter-films en zelfs tandenborstels. Voor het eerst in hun leven leren ze ook dat ze zelf rechten hebben, dat ze een stem hebben. In het ziekenhuis zijn enkele aanpassingen gebeurd om het de oudere kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Er is ook een ruimte buiten voorzien waar ze kunnen sporten of fitnessen.

Foto: Facebook

Aanpassingen

“Het zijn echt grote aanpassingen”, legt één van de advocaten uit aan CBS News. “Beslissen wat ze gaan lezen. Kiezen welke kleren ze zullen aantrekken. Het zijn dit soort keuzes die ze nu dagelijks maken en die helemaal nieuw zijn voor hen. Ze hebben allemaal hun eigen dromen en interesses. Nu hebben ze eindelijk de gelegenheid om die een bestemming te geven, dat is echt aangrijpend.”

David en Louise Turpin zijn vrijdag voor de rechtbank verschenen, waar ze van drie extra aanklachten op de hoogte werden gesteld. Het koppel pleit nog steeds onschuldig voor alle 37 aanklachten die hen ten laste worden gelegd.