De Wever over Borgerhout: “Nog tandje bijsteken”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt al veel zaken in Borgerhout te hebben laten sluiten. Daarmee reageert hij op het uitlekken van het politierapport over de illegale economie in Borgerhout, waaruit blijkt dat de georganiseerde misdaad er zich diep heeft ingenesteld in het maatschappelijke leven.

Het rapport dat vanmorgen in Gazet van Antwerpen uitlekte spreekt van drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude, sociale fraude, heling, illegale kansspelen en radicalisme in de buurt. De criminele economie is in de buurt zelfs groter in omvang dan de legale.

In een gesprek met de VRT verdedigt De Wever het beleid. ‘Ik heb al enorm veel zaken laten sluiten, op basis van de drugswet bijvoorbeeld. Het is niet dat er tot op heden niets gebeurd is. Maar er moet wel nog een tandje worden bijgestoken’.

Hij pleit voor een multidisciplinaire aanpak. ‘Zodat bijvoorbeeld de politie en de sociale inspectie systematisch samen kunnen binnenvallen. Dat kan nu al, maar er is meer personeel nodig om een zaak systematisch op te kunnen volgen. Zodat we bijvoorbeeld een maand na een inval al terug kunnen gaan kijken, en niet een jaar.’

De Wever wijst er in een reactie aan persagentschap Belga ook op dat deze zaken door het Stroomplan worden aangepakt. ‘Deze problematiek is ons bekend vanaf dag 1 en het is een goede zaak dat we ook eindelijk een regering hebben die met Stroomplan een structurele aanpak voorstaat van criminele netwerken en malafide handel’.

‘Niet onder controle’

Groen-kopstuk Wouter Van Besien vindt dat het fout loopt met de structurele aanpak van de criminaliteit. Na de strijd tegen drugs, blijk dus ook dat men de illegale economie totaal niet onder controle heeft, zegt Van Besien. ‘Wat heeft men eigenlijk vijf jaar op het vlak van structurele bestrijding van criminaliteit gedaan? Ook nu weer worden weer haastig maatregelen in de toekomst aangekondigd. Maar wie gelooft die mensen nog?’, vraagt het Groen-kopstuk zich af.

Bij het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert men scherp op de reactie van Van Besien. Zo klinkt het dat men het ironisch vindt ‘dat iemand die meestapt in een betoging omdat de burgemeester een buurt zou stigmatiseren door het benoemen van problemen, daar nu zo op reageert’. Zo wordt verwezen naar een eerdere polemiek in september 2017 na geweld tegen agenten op de Turnhoutsebaan.