4 Belgen hebben 1 miljoen gewonnen met Euromillions: ben jij erbij?

Vrijdag garandeerde de Nationale Loterij minstens één Belgische miljonair bij de trekking van Euromillions. Het werden er vier. Via de My Bonus-code onderaan het ticket werden gisteren 25 deelnemers over heel Europa uitgeloot die elk een miljoen euro op hun rekening gestort krijgen, vier van hen waren Belgen.

Met de Euromillions-trekking van 23 februari 2018 wint minstens 1 Belg een miljoen euro, verzekerde de Nationale Loterij deze week. Dat kwam zo: Euromillions organiseerde bovenop de ‘gewone’ trekking ook nog een speciale miljonairstrekking. 25 Europese winnaars zouden zo gegarandeerd 1.000.000 euro rijker worden. Als bij die 25 winnaars geen enkele Belg zat, zou onze Nationale Loterij één extra winnaar selecteren. Maar dat hoeft de Nationale Loterij niet te doen, want er kwamen maar liefst vier Belgische miljonairs uit de bus.

De jackpot van ruim 174 miljoen euro ging gisteravond ook de deur uit, maar niet in België. Twee deelnemers hadden de vijf winnende cijfers én de twee winnende sterren geselecteerd en winnen elk 88.862.248 euro. Bij de vijf winnaars in rang twee zat wel een Belg, hij of zij wint 485.787,20 euro.