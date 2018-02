Kris Princen en copiloot Bram Eelbode wonnen met een Skoda Fabia R5 de Rally van Haspengouw, de eerste manche van het Belgisch kampioenschap. Ze moesten het grootste deel van de dag hun meerdere erkennen in titelverdediger Vincent Verschueren, maar namen die in de slotproef toch nog te grazen.

Vincent Verschueren (Skoda Fabia) leek in en om Landen op een dominante zege af te stevenen. De regende kampioen nam van bij de eerste proef de leiding in handen en had na twee ronden - of acht van de ...