Zieke Hofland laat verstek gaan voor Kuurne-Brussel-Kuurne, Debusschere kopman bij Lotto Soudal

Brussel - De Nederlandse renner Moreno Hofland is ziek en zal zondag Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC) niet rijden. Dat heeft zijn team Lotto Soudal bekendgemaakt. Een vervanger wordt zaterdag bekendgemaakt na afloop van de Omloop Het Nieuwsblad. Jens Debusschere is zondag de kopman van de Belgische formatie.

“Ik hoop dat we een open en lastige wedstrijd krijgen zondag, want dan stijgen mijn kansen bij een sprint aan het slot”, aldus Debusschere. “Ik voel me goed en wil zelf mee koers maken. De passage over Côte de Trieu en Oude Kwaremont op een negentigtal kilometer van de meet zullen zoals steeds een schifting teweegbrengen. Daar mag je de boot niet missen. Na de Kwaremont zullen we dan de situatie moeten monsteren en bekijken hoe we het verdere verloop van de koers zullen aanpakken. Onderweg naar Kuurne kan alles mogelijk op de kant gezet worden en kunnen we waaiervorming krijgen. Daar hoop ik ook op. In de plaatselijke rondes ligt alles meestal in de plooi, want het is moeilijk om dan nog gaatjes te dichten. Je moet zien dat je voordien de slag niet mist.”

“In december werd beslist dat ik geen dubbel openingsweekend zou rijden, maar dat ik me volledig kon focussen op Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik mik op een podiumplaats. Ik verwacht een sprint met een omvangrijke groep. In het algemeen kunnen we tevreden zijn over het vormpeil binnen de ploeg. Ik twijfel er niet aan dat Jasper De Buyst er zondag aan het einde nog zal bij zijn en me een mooie lead-out kan geven. Steun wordt belangrijk in de finale”, besluit Debusschere.