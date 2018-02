Mode Modehuis Tod's neemt hondjes mee op de catwalk

Het Italiaanse modehuis Tod's koos voor een wel heel originele aanpak van zijn show tijdens de modeweek in Milaan. Topmodellen zoals Gigi Hadid werden de catwalk opgestuurd met in hun armen een donzig, jong hondje. Dat het publiek deze actie wel kon smaken, hoeven we er niet bij te vertellen.