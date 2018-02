Kate Middleton heeft (even) een tatoeage

Kate Middleton heeft een tatoeage. Althans eentje uit henna. De hertogin van Cambridge liet tijdens een bezoek aan het Engels Sunderland een hennabloem op haar hand plaatsen door een 18-jarige tattoo-artieste.

De hertogin van Cambridge, inmiddels zeven maanden zwanger, liet tijdens een bezoek aan The Old Fire Station in het Engelse Sunderland een hennabloem op haar hand zetten. Shajida Begum, een 18-jarige tattoo-artieste, trok haar stoute schoenen aan en vroeg de hertogin op de man af of ze een tijdelijke tatoeage mocht plaatsen op haar hand. De hertogin aarzelde geen seconde en stak meteen haar hand uit tot grote vreugde van Begum. "Toen ik klaar was met de tekening zei de hertogin dat ze het ontwerp zeer mooi vond", zei een zichtbaar fiere Begum achteraf.

Kate having some fun in Sunderland today — getting a henna tattoo pic.twitter.com/XRu3u7Hdkt — Simon Perry (@SPerryPeoplemag) 21 februari 2018

De hennabloem zal na enkele dagen vervagen en uiteindelijk helemaal verdwijnen.