“Door de adrenaline vergat ik de vrieskoude”

Geduld wordt beloond. Bijna 7 maanden moest Nordin Jackers wachten op een nieuwe kans om het doel van KRC Genk te verdedigen. De doelman uit Veldwezelt bibberde van de kou, maar glom na afloop van trots met zijn clean sheet tegen Antwerp: “Het grootste compliment is voor mijn verdediging”, nuanceerde hij.

Eén been. Meer ledematen had Nordin Jackers vrijdagavond niet nodig om een voorin onmondig Antwerp het scoren te beletten. In de vijftigste minuut was één beenveeg voldoende om Stallone Limbombe van een ...