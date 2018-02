Victoria Beckham loopt op krukken

Victoria Beckham en een voetbrace. Het is niet meteen wat we gewoon zijn van de Britse modeontwerpster. Toch postte de voormalige Spice Girl een foto op Instagram waarbij ze een voetbrace draagt en ze ondersteund wordt door een paar krukken.

Victoria Beckham was afgelopen week te zien op krukken toen ze een hotel in Londen verliet. Omdat heel wat fans zich ongerust maakten, plaatste de modeontwerpster een nonchalante foto op Instagram. Daarop is te zien hoe Beckham, gekleed in een comfortabel shirt uit haar laatste collectie, ondersteund wordt door een paar krukken en een voetbrace draagt. "Bedankt voor alle lieve berichtjes, het is slechts een kleine breuk. Ik heb een beetje rust nodig", stelde Beckham haar fans gerust.

Hoe de voormalige Spice Girl de breuk precies opliep, is niet bekend. Er wordt gesuggereerd dat Beckham ten val kwam tijdens een recente skivakantie met haar gezin.