Ook zaterdag weer koukleumen: schrale rukwinden, en vannacht tot -12 graden

Het wordt zaterdag zonnig maar koud met een schrale wind, en maxima tot 5 graden. Zaterdagnacht wordt erg koud met minima tot -12 graden in de Ardennen. Ook de volgende dagen blijft het bibberen, met minima richting -15 graden, voospelt het KMI.

Zaterdag wordt het opnieuw zonnig met in de loop van de dag hoge sluierbewolking die vanaf het noorden over het land trekt. De maxima klimmen niet veel hoger dan 0 graden in de Ardennen en schommelen rond 4 of 5 graden elders. De matige tot soms vrij krachtige wind uit oostnoordoost versterkt het koudegevoel. Er zijn bovendien rukwinden mogelijk tot 50 km/ u, in de Ardennen mogelijk tot 60 km/ u. Zaterdagavond en -nacht wordt het helder. De minima liggen tussen -4 of -5 graden in Vlaanderen en lokaal -12 in de Ardense valleien. Er staat nog steeds een schrale wind.

Zondag wordt meestal zonnig maar nog frisser, met maxima rond het vriespunt. De gevoelstemperatuur ligt lager door de noordoostenwind.

In de provincies Luik en Luxemburg gaan dit weekend bijgevolg drie skipistes open, melden de uitbaters. Het gaat om langlaufpistes in Elsenborn en Losheimergraben in de Oostkantons. Liefhebbers van Alpijns skiën kunnen terecht op Baraque Fraiture. Door het vriesweer sloten heel wat skipistes deze week de deuren. Te koude temperaturen zorgden voor beijzelde sneeuw die minder van kwaliteit is.

Ook volgende week blijft het koud en vaak zonnig. Lokaal kan wel winterse neerslag vallen. Vanaf woensdag lijkt het overal te gaan vriezen, zowel overdag als ‘s nachts. De minima liggen begin volgende week tussen -2 en -10 graden en zakken gaandeweg richting -5 en -15 graden op donderdag. In de Ardense valleien kan het lokaal nog iets kouder worden.