Revolutie in kankerdiagnose: deze chip spoort binnen het kwartier kanker op

Het Leuvense onderzoekscentrum Imec werkt aan een chip die via een bloedstaal binnen het kwartier kanker kan opsporen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag. Over enkel jaren zou de uitvinding op de markt komen.

Liesbet Lagae Foto: Imec

De Leuvense wetenschapster Liesbet Lagae werkte met haar team vier jaar lang aan de chip. “De chip kan op basis van één bloedstaal elke cel apart fotograferen. Dit zal op termijn leiden tot een apparaatje waarmee dokters binnen het kwartier kunnen zien of er kankercellen tussen zitten”, aldus Lagae.

De arts zal ook kunnen zien of er sprake is van uitzaaiingen. Verdere analyse zal dan kunnen uitwijzen over welke kanker het gaat, uitsluitsel kunnen geven over te volgen therapie en kunnen zeggen of die zal aanslaan bij de patiënt. Het gaat om een revolutie op het vlak van kankerdiagnose. “Hoe sneller je kanker kan opsporen, hoe hoger de kans op genezing”, zegt de wetenschapster.

Marktklaar maken

De chiptechnologie is met succes getest. “We zijn nu volop bezig met het werven van nieuwe fondsen zodat we het product marktklaar kunnen maken en we een klinische studie bij een groot aantal patiënten kunnen uitvoeren”, aldus nog Lagae. Ze maakt zich sterk dat de chip binnen de drie tot vijf jaar kan worden gecommercialiseerd.