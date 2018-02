Antwerp-coach Bölöni mag zich aan 10.000 euro boete verwachten

Brussel - Antwerp-trainer Laszlo Bölöni werd vrijdagavond tijdens de openingswedstrijd van de 28e speeldag in Genk voor de tweede keer dit seizoen naar de tribunes gestuurd. Dat komt hem op een boete van 10.000 euro van de Pro League te staan.

Bölöni verloor zijn Roemeense cool in het begin van het duel in de Luminus Arena. Scheidsrechter Wim Smet vond het na een eerste waarschuwing welletjes en verwijderde de T1 van de Great Old uit zijn dug-out.

Eind oktober kreeg Bölöni het in de thuismatch tegen Standard ook al aan de stok met ref Bram Van Driessche. Nadat hij een tweede bal op het terrein had getrapt, mocht de Roemeen in de tribunes plaatsnemen. Na die wedstrijd haalde hij uit naar de wedstrijdleiding, wat hem een intussen dik disciplinair dossier opleverde. De Pro League legde Antwerp en Bölöni op basis van haar interne reglement ook 5.000 euro boete op.

Voor recidivisten bedraagt de boete 10.000 euro. Op de volgende Raad van Bestuur op 19 maart wordt beslist of dat bedrag geïnd moet worden. Antwerp krijgt de mogelijkheid zich te verdedigen.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal wellicht ook een strafvordering doen. Daarover communiceert het Bondsparket maandag. Er staat nog een voorwaardelijke boete van 500 euro open van zijn uitsluiting tegen Standard.