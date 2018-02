Toronto verliest, Houston pakt 11e opeenvolgende zege in NBA

The Rockets (in het rood) wonnen overtuigend van Minnesota. Foto: AP

Brussel - Milwaukee heeft Toronto vrijdag een halt toegeroepen na zeven opeenvolgende overwinningen in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Raptors gingen voor eigen supporters met 119-122 onderuit na een verlenging. Verder won Houston voor de elfde keer op rij. De Rockets trokken met 120-102 aan het langste eind tegen Minnesota.

Met nog drie seconden op de klok keek Toronto tegen een 108-110 achterstand aan. Maar Jonas Valanciunas zorgde er met een dunk op de buzzer voor dat er een verlenging kwam. Daarin haalde Milwaukee het met 9-12. Bij de thuisploeg was DeMar DeRozan goed voor 33 punten, bij de Bucks blonk Giannis Antetokounmpo uit met 26 punten en twaalf rebounds. Toronto slikte pas zijn vijfde nederlaag in 29 thuiswedstrijden, maar blijft wel aan de leiding in de Eastern Conference. Boston, op de tweede plaats, won met 98-110 bij Detroit. Milwaukee staat op de zesde plaats.

Foto: AP

Cleveland, derde in de Eastern Conference, spoelde de nederlaag van donderdag tegen Washington door met een 89-112 zege bij Memphis. LeBron James lukte zijn elfde triple-double van het seizoen met 18 punten, 14 rebounds en elf assists.

In de Western Conference blijft leider Houston in goede doen, met een elfde opeenvolgende zege tegen Minnesota. James Harden maakte opnieuw indruk bij de Rockets met 31 punten.