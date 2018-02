Een historische gemeenteraadszitting in Beringen afgelopen maandag, want het was de laatste in het voormalige stadhuis dat binnenkort tegen de grond gaat. Voor schepen Dave Schops (sp.a) was dit een heel speciale zitting, want hij is nog in het stadhuis geboren. Maar ook stadssecretaris Luc Vrijdaghs heeft er mooie herinneringen aan.