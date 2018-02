Ilse Pipeleers toch geen lijsttrekker Open Vld

Ilse Pipeleers (43), die in oktober werd voorgesteld als lijsttrekker van Open Vld in Diepenbeek, trekt zich terug. Pipeleers, die ruimer bekend werd van haar columns in deze krant als borstkankerpatiënte, haakt af omwille van gezondheidsredenen. Een zware klap voor de liberale familie, die eerder al schepen Prevot zag overstappen naar CD&V. Of senator Lode Vereeck nu de handschoen zal opnemen? “Alles is opnieuw open”, zegt partijvoorzitter Willy Blendeman.