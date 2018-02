BrusselEen verlaging van de hoogste tarieven; de langstlevende partner en elke jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest, krijgt een extra vrijstelling bovenop de gezinswoning; en een gedeeltelijke erfenissprong. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het akkoord over de nieuwe, vereenvoudigde en moderne erfbelasting dat de Vlaamse regering vrijdag heeft bereikt. De verlagingen zullen samen 139 miljoen euro per jaar kosten.