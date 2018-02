ANTWERPEN/HASSELT Twee leden van het Limburgse interventiekorps zijn opgevorderd om in Antwerpen mee te gaan strijden tegen de drugstrafiek. Dat kadert in het ‘Stroomplan’ dat dinsdag is voorgesteld. Het plan moet de falende ‘War on drugs’ in Antwerpen nieuw leven inblazen. “Een vreemde en moeilijke beslissing”, vindt de Limburgse procureur Guido Vermeiren. “Gelet op de eigen problemen in de provincie die al kampt met te weinig manschappen en middelen.”