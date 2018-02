Gezocht: vrijwilligers om schimmels en bacteriën naar nieuw Lommels natuurgebied te verhuizen

Lommel - Het nieuwe natuurgebied Balimheide in Lommel plant verhuiswerken. Niet alleen zeldzame diersoorten als de lentevuurspin, maar zelfs heidebodem inclusief schimmels en bacteriën zullen verplaatst worden naar de groenbuffer van 49 hectare. Die moet onder meer de gladde slang, boszandloopkever en veldleeuwerik onderdak bieden nu op het industrieterrein Kristalpark III het grootste zonnepark van de Benelux wordt aangelegd.

