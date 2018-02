VIDEO. Lommel krijgt modernste crematorium van Vlaanderen: een exclusieve rondleiding

Lommel - Met het nieuwe crematorium heeft Lommel er een paradepaardje bij. Dankzij het interieur, de ovens en het park errond hoort dit crematorium bij de top van Europa. Zondag 22 april kan iedereen gaan kijken welke nieuwigheden Stuifduin biedt. Wij kregen nu al een exclusieve rondleiding en leerden dat avonddiensten, buitendiensten in een park en zelfs een kist op een waterspiegel mogelijk zijn. “Ons doel is om de mensen in een moeilijke tijd op hun gemak te stellen en het afscheid te bieden dat zij voor een dierbare voor ogen hebben”, zegt vestigingsmanager David Andriessen.

Een sobere intieme dienst met een paar mensen, een afscheid in een aula waar hardrock wordt gedraaid of een sjiek afscheidsfeest met cava en het lievelingsgerecht van de overledene. In het crematorium ...