Arend kan niet langer vliegen door bevroren vleugels, boswachter verlost dier uit zijn lijden

Boswachter Spencer Grace was eerder deze week de reddende engel van een onfortuinlijke zeearend. De roofvogel kwam dinsdag in het Amerikaanse Osage County in een ijsstorm terecht, waardoor zijn vleugels helemaal bevroren waren. Gelukkig kreeg de man het dier in de gaten en kon hij voor een oplossing zorgen.

Grace kwam de adelaar dinsdagnamiddag tegen. Veel kans op overleven leek de vogel niet meer te hebben. Door de ijslaag op de vleugels bleven de vluchten van de arend beperkt tot zeer korte afstanden. Voor de boswachter was dat het sein om in actie te schieten. Eens hij dicht genoeg in de buurt kwam van de vogel, kon hij de adelaar vangen en bracht hij hem tijdelijk tot in zijn warme truck.

In totaal gaf hij de arend ongeveer drie kwartier de tijd om het ijs te laten smelten. “Ik probeer even op adem te komen, aangezien het niet bepaald makkelijk was om hem te vangen”, vertelde de boswachter in een video die op de Facebook-pagina terechtkwam van Oklahoma Game Warden. “Hopelijk kan hij genoeg krachten opdoen en volledig drogen. Deze weersomstandigheden zijn voor allerlei diersoorten in dit gebied erg zwaar. Het is denk ik de eerste keer ooit dat ik een arend zag die niet kon vliegen door een laag ijs op zijn vleugels.”

Tijdens de vrijlating werd snel duidelijk dat de vogel zich een stuk beter voelde. Eens Grace de kooi opende, aarzelde de zeearend geen moment om te ontsnappen. Vliegen ging plots ook weer alsof het niks was, getuige zijn probleemloze vlucht richting een nabijgelegen boom. Het was in ieder geval een mooi gebaar van de boswachter, en daar waren ook de kijkers op sociale media het mee eens. Al tienduizenden mensen hebben intussen de beelden bekeken, wat ook gepaard ging met een resem aan lovende berichten.