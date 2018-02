Dit zag je niet in 'Temptation Island': Megan vreest voor de reactie van Kevin

Fabrizio is bang dat hij zijn kansen verkeken heeft bij Danielle, Tim mist zijn Deborah zo hard dat het gênant wordt en Megan vraagt zich af hoe Kevin zal reageren als hij de beelden van Joshua te zien zal krijgen. Deze ontboezemingen op 'Temptation Island' haalden de uitzending niet.

Fabrizio is bang dat hij zijn eigen ruiten heeft ingegooid bij Daniella. Hij gaat te rade bij de verleider die wel weet hoe het moet: Joshua. Die heeft raad voor hem: "Laat haar weten dat het echte gevoelens zijn, geen alcoholgevoelens."

Hoewel het er alle schijn van heeft dat het niet langer koek en ei is tussen Tim en Deborah, vragen we ons toch af waar het is misgelopen. Want op 'Temptation Island' miste hij haar nog zo erg dat het gênant wordt.

De ochtend na haar wilde nacht met Joshua deelt Megan haar gevoelens met de andere vrouwen op het eiland. Ze maakt zich zorgen over twee dingen: is Joshua wel oprecht? En vooral: wat als Kevin die beelden te zien krijgt?