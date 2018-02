Minder vertragingen in Limburg? Infrabel pakt flessenhals station van Hasselt aan

Hasselt -

Spoorwegbeheerder Infrabel is van plan om op korte termijn de spoorconfiguratie voor het station van Hasselt aan te pakken. Nu moet ál het treinverkeer dat van Mol of Diest komt nog over twee wissels, wat vaak tot vertragingen leidt. “Een ramp”, zo noemde een machinist de flessenhals voor het Hasseltse station afgelopen woensdag nog in de Pano-reportage ‘Het spoort niet’.