“Aan beide oren doof, maar één implantaat terugbetaald”

Het aantal Belgen dat een ‘bionisch oor’ of cochleair implantaat laat aanbrengen, is de laatste vijftien jaar in opmars. Met dit elektronische apparaat kunnen doven en slechthorenden weer geluiden waarnemen en gesprekken volgen. “Een implantaat kost ruim 22.000 euro. Maar in België krijgen volwassenen die aan beide oren doof zijn maar één toestel terugbetaald. Wie maar aan één kant doof is, krijgt zelfs geen terugbetaling. Dat slaat nergens op”, klagen belangenverenigingen naar aanleiding van de internationale dag voor mensen met cochleaire implantaten.