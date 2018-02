Airbnb komt met luxevariant Airbnb Plus

Online marktplaats Airbnb komt met een duurdere variant, waarop de woningen aan bepaalde kwaliteitsgaranties moeten voldoen. Dat heeft CEO Brian Chesky vandaag bekendgemaakt. De formule zal eerst uitgetest worden in dertien grote steden.

Voor een woning op Airbnb Plus verhuurd mag worden, dient ze aan honderd eisen te voldoen. Zo moet er een koelkast zijn, een volledige uitgeruste keuken en zijn er ook standaarden wat betreft design en properheid. Elk Plus -verblijf wordt uitgebreid gefotografeerd en zal ook hoger aan bod komen in de zoekresultaten. Aan de extra luxe zal ook een prijskaartje hangen, zowel voor de huurder als de verhuurder.

Airbnb werd tien jaar geleden opgericht in San Francisco en probeert dankzij deze nieuwe formule de concurrentie aan te gaan met klassieke hotels. Die mogen vanaf nu ook officieel verhuren op Airbnb - ze boden al kamers aan op de site, maar zullen nu ook verschijnen in de officiële categorieën. Die categorieën worden ook uitgebreid met de nieuwe opties Vacation Home, Unique, B&B en Boutiques.

In de lente zal Airbnb ook nog Beyond by Airbnb lanceren, wat de meest luxe variant moet worden. Het aanbod van Beyond by Airbnb zal lnog luxueuzere woningen bevatten en inzetten op een vijfsterrenservice.