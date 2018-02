“Tijd voor herziening algemeen hoofddoekenverbod op scholen”

Brussel / Maasmechelen -

De Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België (CIB) is blij dat de Tongerse rechter vrijdag de meisjes die het hoofddoekenverbod in twee Maasmechelse scholen aanvochten, toelaat hun hoofddoek toch te dragen. “Hopelijk grijpt het GO! dit vonnis aan om hun algemene verbod te herevalueren”, stelt het CIB in een reactie.