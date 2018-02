Charline Van Snick verovert brons op Grand Slam judo in Düsseldorf

Charline Van Snick (IJF-12) heeft vrijdag op het Grand Slam judo in het Duitse Düsseldorf de bronzen medaille veroverd in de categorie tot 52 kilogram. De Luikse judoka profiteerde van de opgave van ‘s werelds nummer een, de Braziliaanse Erika Miranda.

Van Snick opende in de tweede ronde tegen de Spaanse Ana Perez Box (IJF-127) met ippon. In de kwartfinales wachtte opnieuw de Française Astride Gneto (IJF-17), die onze landgenote twee weken geleden in Parijs van het brons hield. Van Snick kon geen revanche nemen en verloor op strafpunten. “Toch vocht ik hier in Düsseldorf een betere wedstrijd tegen Gneto en dat bewijst dat ik nog steeds progressie maak”, reageerde een tevreden Van Snick.

Via winst met waza-ari in de herkansingen tegen de Poolse Agata Perenc (IJF-19) plaatste de bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Londen zich voor de finaleronde. Door een blessure van de Braziliaanse topjudoka Miranda moest ze evenwel niet in actie komen. “Ik heb Miranda vorig jaar al een keer verslagen in de finale van het Grand Slam van Abu Dhabi en dat had ik graag een keer willen bevestigen. In het vooruitzicht van het Europees kampioenschap in april in Tel Aviv had dat nog een mentale opsteker geweest”, aldus Van Snick, die mikt op een derde deelname aan de Olympische Spelen. “In dat opzicht is iedere medaille een stap dichter bij Tokio.”

Zaterdag kampen Roxane Taeymans (IJF-27) en Lola Mansour (IJF-36) in de klasse tot 70 kilogram. Juniorenwereldkampioen Matthias Casse (IJF-20) en Sami Chouchi (IJF53) nemen deel aan de categorie tot 83 kilogram. Zondag komen Joachim Bottieau (IJF-30/-90 kg), Toma Nikiforov (IJF-8/-100 kg) en Benjamin Harmegnies (IJF-29/+100 kg) in actie.