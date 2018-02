Valse phishingmails van NMBS en Brussels Airlines in omloop: “Reageer er niet op”

Er circuleren valse e-mails uit naam van NMBS en Brussels Airlines, die mogelijks voor virussen op de computer kunnen zorgen.

In de mail van NMBS biedt de klantenservice twee gratis dagkaarten aan, om zich te excuseren voor de vertragingen en storingen. “Die mail komt absoluut niet van ons”, bevestigt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Het gaat om een phishingmail. We raden iedereen die de mail ontvangen heeft aan om er niet op te klikken en er ook niet op te reageren. Het beste is om het meteen te verwijderen.”

Het is niet duidelijk om hoeveel mails het precies gaat. “Jammer genoeg hebben we dit al vaker meegemaakt”, klinkt het. Ook een mail van Brussels Airlines, waarvan de lay-out er nagenoeg hetzelfde uitziet als in de valse NMBS-mail, belooft twee gratis vliegtickets.