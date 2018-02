BMW roept 11.700 dieselwagens met verkeerde software terug

De Duitse luxewagenbouwer BMW roept 11.700 dieselwagens terug, omdat die uitgerust werden met de verkeerde motoremissiesoftware.

Het softwareprogramma was ontwikkeld voor de SUV-modellen X5 en X6, maar is per vergissing ook gebruikt voor de luxemodellen M550d xDrive en 750d XDrive. Dat heeft een woordvoerder van BMW vrijdag gezegd in München. De autobouwer heeft de vergissing ontdekt bij interne tests en de Duitse autoriteit KBA op de hoogte gebracht.

De auto’s in kwestie werden vanaf 2012 met de correcte software uitgerust, maar kregen vanaf een update in 2014 de verkeerde software mee. En dat zorgt voor slechtere uitstootwaarden.

BMW roept de wagens nu terug om de juiste software te installeren.