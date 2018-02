Brussels Airport belooft compensatie voor omwonenden bij eventuele uitbreiding

Mocht het tot een uitbreiding van Brussels Airport komen zoals de luchthaven voorstelt in zijn strategisch plan 2040, dan zal er een compensatie komen voor omwonenden van wie de huizen minder waard worden. Dat is een van de beloftes die Brussels Airport doet na afloop van het discussieforum over de uitbreidingsplannen.

Het discussieforum - Forum 2040 - kwam woensdag voor het laatst bijeen. Het bestond uit een tachtigtal geselecteerde belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven, experts), die de voorbije maanden de toekomstplannen bespraken in een reeks themasessies rond bijvoorbeeld mobiliteit en luchtgeluid.

In een toespraak die vrijdag online werd gezet, maakte luchthaventopman Arnaud Feist de balans op. Hij verzekerde de deelnemers aan het forum dat ook andere opties niet uitgesloten zijn dan de twee uitbreidingsscenario’s die de luchthaven zelf naar voren schuift. Daartegen kwam veel protest, zeker tegen de meest ingrijpende plannen waarbij baan 25L met 900 meter zou worden verlengd en er sprake was van een kilometerslange muur die tot 18 meter hoog zou reiken.

Mocht die uitbreiding toch noodzakelijk blijken, dan wil de luchthaven rekening houden met waardeverlies van huizen in de omgeving. In dat geval “wil Brussels Airport Company een compensatiesysteem creëren op basis van objectieve criteria (verschillende impactzones, uitzicht en/of lawaai ...) zodat buren in gelijkaardige situaties op dezelfde manier kunnen worden behandeld”, aldus Feist.

Op basis van de vragen en opmerkingen die tijdens de forumbijeenkomsten werden geformuleerd, zal de luchthaven ook een aantal extra studies bestellen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het lucht-, het grondgeluid en het ultrafijnstof. Er komt ook een uitgebreidere mobiliteitsstudie over een betere verbinding vanuit de E40 Luik-Leuven naar de luchthaven.

“De lijst van suggesties en de acties die ertegenover staan, bevestigen het nut van het Forum 2040”, vatte Arnaud Feist samen. Hij voegde nog toe dat het einde van het Forum 2040 geen eindpunt is, maar dat de luchthaven een “constructieve dialoog” wil voortzetten.