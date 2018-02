Zoontje Sergio Herman schrijft briefje waar je even heel stil van wordt

Ellemieke Vermolen, de vrouw van topchef Sergio Herman, heeft op Instagram een briefje gedeeld dat haar zoon Noah op school heeft geschreven. De leerlingen moesten het moment opschrijven waarop ze graag stilte willen omdat het hen rust geeft. Het antwoord van Noah is even ontroerend als hartverscheurend.

“Mijn moederhart huilt”, schrijft Ellemieke bij de foto op Instagram. Het antwoord van de kleine Noah luidde dan ook als volgt: “Ik wil dat het stil is als ik aan mijn gestorven broertje denk.”

In maart vorig jaar verloor het gezin enkele dagen voor de geboorte hun jongste zoontje, dat later de naam Joshua zou krijgen. Het was een zware klap voor Sergio en zijn vrouw, maar ook voor hun twee andere kinderen, Noah en Zenna. Bijna een jaar later blijft dat verlies duidelijk nog sterk aanwezig in hun leven.