Danny uit Niel stierf zogezegd natuurlijke dood in India, maar waar zijn zijn organen?

Wat is er gebeurd met Danny Byltjes uit Niel? De man trok in 2016 voor zijn werk naar India, maar kwam nooit meer levend terug. Hij stierf er in verdachte omstandigheden: een aantal van zijn vitale organen bleken verdwenen. Het Belgische gerecht is intussen een onderzoek gestart. Dat meldt VRTNWS.

Foto: rr

Officieel was zijn dood een natuurlijk overlijden. Danny zou een hartstilstand gekregen hebben, zo blijkt uit een autopsierapport dat opgemaakt werd in India. Maar nadat er in ons land opnieuw een autopsie werd uitgevoerd, bleek hij aan een gewelddadige dood gestorven te zijn. Zijn schedel was ingeslagen en ook zijn lever was gescheurd. Maar veel schokkender: in zijn lichaam ontbraken ook zijn hart en nieren.

Ons land is intussen een onderzoek opgestart, maar dat loopt heel erg moeizaam. De Belgische speurders blijken niet welkom in India, ondanks enkele diplomatieke manoeuvres. Het moordonderzoek zit dus muurvast. En dat is erg frustrerend voor Nancy Van Son, de weduwe van Danny Byltjes. Want zij zit nog steeds met heel veel vragen. “Zolang wij niet weten wat er exact gebeurd is, kunnen we geen rust vinden. We hebben trouwens ook beloofd om het antwoord te weten te komen”, zo vertelt ze aan VRTNWS.

Het volledige verhaal is vrijdagavond te zien in Terzake, om 20 uur op Canvas.