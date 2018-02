Ladbrokes moet stoppen met virtuele weddenschappen

Gokbedrijf Ladbrokes moet stoppen met het aanbieden van virtuele weddenschappen en mag er ook geen reclame meer voor maken. Dat heeft de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van koophandel beslist, zo meldt het gokbedrijf dat al aankondigde in beroep te zullen gaan.

Het nieuws wordt ook bevestigd door de voorzitster van de rechtbank van koophandel. Als Ladbrokes toch dergelijke weddenschappen blijft aanbieden, riskeert het fikse dwangsommen te moeten betalen. Het gokbedrijf toont zich teleurgesteld in het vonnis en kondigt aan in beroep te zullen gaan.

Bij virtuele weddenschappen zet de speler geld in op een compleet fictieve wedstrijd. De uitkomst van het spel hangt niet af van de kwaliteiten van de teams, maar van de cijfergenerator in het spel en is dus volledig onvoorspelbaar. De weddenschap kan zowel online gebeuren als in een gokkantoor. Het gokbedrijf Ladbrokes, dat in ons land ongeveer de helft van de 600 gokkantoren in handen heeft, bood zulke virtuele weddenschappen aan, zowel in haar wedkantoren als online, en had daarvoor een vergunning van de Belgische overheid.

Beroep

Rocoluc NV, het bedrijf achter de concurrerende goksite casinobelgium.be, trok daartegen naar de rechtbank en die beval de Belgische staat in juli vorig jaar om de vergunning in te trekken. De vergunning die de Belgische staat en de Kansspelcommissie introkken, sloeg echter alleen op de virtuele weddenschappen in de wedkantoren zelf en niet op de online virtuele weddenschappen.

In een vonnis van 15 februari, opnieuw op vordering van Rocoluc NV, heeft de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van koophandel nu geoordeeld dat Ladbrokes de wetgeving op de kansspelen overtreedt door on- en offline virtuele weddenschappen aan te bieden en er promotie voor te maken. Ladbrokes moet meteen ophouden met het aanbieden van die weddenschappen en moet een dwangsom van 50.000 euro per dag en per gokkantoor betalen als het zich niet aan dat verbod houdt. Ook reclame ervoor maken, mag het bedrijf niet meer, zij het via gedrukte media, radio- of televisiespots of websites en pop-ups. Daarop staan dwangsommen van 2.500 tot 50.000 euro, afhankelijk van het medium.

“Wij gaan tegen dit vonnis in beroep” zegt Yannick Bellefroid, afgevaardigd bestuurder van Ladbrokes. “Wij zijn ervan overtuigd dat wij steeds correct gehandeld hebben en menen dat dit vonnis disproportioneel is. Bovendien komt de regering binnenkort met een nieuw Koninklijk Besluit dat een einde zou moeten maken aan deze hele discussie.”