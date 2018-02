Aantal voorstanders onafhankelijkheid van Catalonië in dalende lijn

Het aantal voorstanders van de onafhankelijkheid van de Spaanse regio Catalonië zit in een dalende lijn. Volgens een vrijdag gepubliceerde peiling van het Centrum voor Opinieonderzoek van de Catalaanse regering (CEO) is het aantal separatisten sinds oktober met acht procent gedaald naar 40,8 procent. In oktober had de regionale regering een door de Spaanse justitie verboden referendum over de afscheuring van Catalonië toch laten doorgaan.

Het aantal Catalanen dat wil dat de regio bij Spanje blijft, is daarentegen gestegen naar 53,9 procent en is daarmee sinds lang niet meer zo hoog geweest. Tegelijkertijd heeft meer dan 60 procent van de Catalanen zich uitgesproken voor meer autonomie van de regio. De bevraging van 1.200 Catalanen vond in januari plaats.

De aspiraties naar onafhankelijkheid hebben Catalonië in een zware crisis gestort. Veel bedrijven en banken hebben de regio de voorbije maanden verlaten. Ondertussen blijft het na de nieuwe verkiezingen van 21 december, waarbij de separatistische partijen opnieuw een meerderheid afdwongen, onduidelijk hoe het verder moet.

De separatistische toppolitici beraden zich al weken over een mogelijke regeringsvorming, nadat het grondwettelijk hof in Madrid de gewezen regionale regeringsleider Carles Puigdemont verboden heeft zich vanuit het buitenland opnieuw te laten benoemen. Puigdemont was in de herfst naar Brussel vertrokken om een arrestatie te ontlopen. Bij zijn terugkeer naar Spanje riskeert hij onmiddellijk opgesloten te worden.