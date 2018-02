Proces over moord in Sint-Truiden begonnen in Keulen

Sint-Truiden -

Meer dan drie jaar na de gewelddadige dood van een man in België heeft een rechtbank in Keulen een proces tegen twee verdachten geopend. Een 49-jarige en een 53-jarige hadden hun slachtoffer onder het voorwendsel van een ontmoeting om zaken te doen, naar Sint-Truiden gelokt en daar om het leven gebracht, zo luidt het in de aanklacht die vrijdag uiteengezet werd.