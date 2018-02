Nieuw geweld in Oost-Congo jaagt meer dan 90.000 kinderen op de vlucht

In Oost-Congo zijn wegens nieuw opgelaaide gevechten minstens 90.000 kinderen op de vlucht geslagen. Rond de 25.000 van hen zijn naar buurland Oeganda gevlucht. Dat deelde de VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef vrijdag mee.

Een week geleden had de organisatie het nog over 46.000 gevluchte kinderen. Sinds het begin van de gevechten in de provincie Ituri zijn naar verluidt ook tientallen mensen gedood. Minstens 70 dorpen en verschillende ziekenhuizen en scholen werden geplunderd en platgebrand. Een honderdtal scholen zagen zich verplicht de lessen te staken, aldus Unicef.

In het oosten van Congo, dat rijk is aan grondstoffen, vechten vele milities om het overwicht. De jongste vluchtelingengolf werd echter vooral door gevechten tussen de etnische bevolkingsgroepen van de Lendu en de Hema uitgelokt. Eind vorig jaar waren volgens de Verenigde Naties in totaal rond de 4,5 miljoen binnen de landsgrenzen van Congo op de vlucht, meer dan in elk ander Afrikaans land. Bovendien zijn nog eens 500.000 Congolezen naar de buurlanden gevlucht.