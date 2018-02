Nederland stopt dubbele belasting aanvullende pensioenen grensarbeiders

Brussel - Nederland stopt met het heffen van de dubbele belasting op de aanvullende pensioenen van Belgische grensarbeiders. Mocht blijken dat ons land die niet belast, dan zal dat alsnog in Nederland gebeuren. De Belgische en Nederlandse fiscus hebben daarover vrijdag een akkoord bereikt, meldt een tevreden minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij zal de overeenkomst op 5 maart officialiseren met zijn Nederlandse collega, staatssecretaris Menno Snel.

Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland, zijn pensioenen in principe altijd belastbaar in de woonstaat. Het is dus de Belgische fiscus die al jaar en dag de Nederlandse aanvullende pensioenen van Belgische grensarbeiders belast.

Eind 2017 gaven onze noorderburen echter te kennen dat ze de aanvullende pensioenen ook in Nederland zouden belasten. Ze baseerden zich daarvoor op een aantal gerechtelijke uitspraken. Concreet begon Nederland voor zowat 1.500 personen loonheffing begon in te houden. Voor de Belgische belastingadministratie bleven dergelijke aanvullende pensioenen uit Nederland principieel een Belgische fiscale materie.

Het gevolg was dat de aanvullende pensioenen van grensarbeiders opeens in twee landen werden belast. Overleg tussen beide administraties heeft er vrijdag toe geleid dat de Nederlanders afzien van belastingheffing op die aanvullende pensioenen indien hun Belgische collega’s kunnen aantonen dat deze pensioenen in ons land worden belast. Indien er aanvullende pensioenen zouden zijn die toch niet in België worden belast, dan zullen ze alsnog in Nederland worden belast.

“Ik heb de administratie gevraagd om snel actie te ondernemen om deze onrechtvaardige situatie op te lossen, en ben tevreden dat die oplossing er nu ook is”, reageert minister Van Overtveldt. “Het kan niet zijn dat de pensioenen van grensarbeiders ineens dubbel belast zouden worden. Ik wil de Nederlandse collega’s dan ook danken voor de constructieve houding”.

Belastingplichtigen hoeven zelf geen stappen te ondernemen. De administraties zullen elkaar de nodige informatie doorspelen. De Nederlandse loonheffing zal ook automatisch worden rechtgezet.