Op het assisenproces tegen seriedoder Renaud Hardy heeft vrijdagnamiddag zijn ‘seksslavin’ Doris C getuigd. De voorzitter had aanvankelijk vooral veel vragen over het seksleven van Doris en Hardy. “Ik heb nooit geweten dat ik gefilmd werd”, zegt ze.

Het waren bijna stuk voor stuk gevoelige vragen: over de SM die Doris (57) en Hardy hadden, over de andere vrouwen die Doris C. had moeten aanraken op vraag van Hardy. De voorzitter moest de getuige er ...