Enorme fresco van Hasseltse illustrator Brecht Evens ingehuldigd in Brussel

Brussel - De Brusselse striproute is opnieuw een fresco rijker. Op de hoek van de Grootsermentstraat en de Wagenstraat huldigden Brussels burgemeester Philippe Close en schepenen David Weytsmanen Khalid Zian vrijdag de nieuwe 415 m2 grote fresco van de hand van de Hasseltse illustrator Brecht Evens in.

Brecht Evens. Foto: HBvL

De fresco die de naam ‘Bloemenhof’ draagt, is een van de grootste van de 56 muurschilderingen van de striproute en werd in december 2017 afgewerkt. Er werd vier maand lang gewerkt aan het voltooien van de muurschildering. Het kleurrijke ontwerp met de typische figuren uit het werk van Brecht Evens omhult over verschillende muren heen een stadsmoestuin en moet een pronkstuk worden van de wijk Bloemenhof en Papenvest.

“In tegenstelling tot de andere stripmuren wordt hier geen personage, maar een landschap en een sfeer voorop gezet. Je kan er dan ook verschillende bestemmingen in herkennen”, legt schepen van Stedelijke Herwaardering David Weytsman uit.

Striptekenaar en illustrator Brecht Evens is 31 jaar en werd geboren in Hasselt. Hij studeerde af aan de LUCA School of Arts in Gent en woonde ook een tijd in Brussel.