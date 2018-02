Geen stroomtekort verwacht tijdens koude dagen van volgende week

Brussel - Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, verwacht geen stroomtekort tijdens de koude winterdagen van volgende week. Het productiepark is zo goed als volledig beschikbaar en de weersverwachtingen zijn gunstig voor de productie van zonne- en windenergie.

Volgende week worden temperaturen onder het vriespunt verwacht. Maar dat zal geen problemen opleveren de elektriciteitsbevoorrading. “Die is in België niet zo temperatuursgevoelig. Per graad dat het kouder wordt, stijgt het verbruik gemiddeld met 100 MW. In Frankrijk, waar veel meer met elektriciteit verwarmd wordt, is dat 2.300 MW”, legt Kathleen Iwens van Elia uit.

De koudepiek van volgende week zal normaal gezien niet voor problemen zorgen. Behalve Doel 3 zijn alle grote productieeenheden operationeel. Een deel van het verhoogde verbruik zal opgevangen kunnen worden door zonne- en windenergie. Zelfs de verwachte verbruikerspiek (van ongeveer 13 Gigawatt), dinsdagavond om half zeven, zou opgevangen kunnen worden zonder veel elektriciteit te moeten importeren.