Hardy belde vlak voor proces naar getuige met vraag hem positief af te schilderen

Een vriendin van Renaud Hardy vertelde vrijdag in de Tongerse assisenzaal dat hij haar recent nog vanuit de gevangenis gebeld had, om hem tijdens haar getuigenis niet in een slecht daglicht te stellen.

Hardy had het telefoonnummer van de 55-jarige Els H. in het dossier teruggevonden. Eenmaal schreef hij Els ook een brief, waarin Hardy sprak over een complot tussen een goede vriend van hem en zijn seksslavin. “Die zouden hem door het lint hebben doen gaan om zijn vermogen in te pikken”, schreef Hardy in die brief.

Els had Hardy in 2002 in een fitnesszaak leren kennen. “Renaud was een vlotte, joviale kerel die met iedereen babbelde”, zei ze. “We hadden ook contact buiten de fitness. Als ik last had van de nek of rug, masseerde hij mij. Een of twee keer gingen die massages verder. Voor mijn vijftigste verjaardag maakte hij als cadeau een fotoreportage van mij. Hij deed het voorstel voor naaktfoto’s, maar daar ben ik niet op ingegaan. Ook van mijn zestienjarige dochter maakte hij een fotoreportage.”

Rare man

Ze voegde eraan toe dat Hardy ook naaktfoto’s wilde maken van haar dochter, maar daar werd ook niet op ingegaan. Haar dochter vond Hardy een rare man, en voelde zich niet op haar gemak als ze alleen was met Hardy.

Els had aan zee ook D. C., de zogenaamde seksslavin van Hardy, ooit ontmoet. Els omschreef D. als een lieve, vriendelijke dame. Els was ook de laatste persoon die met Hardy contact had, voordat hij Linda Doms om het leven bracht.

Na Hardy’s aanhouding had Els aan de politie verteld dat ze nooit gedacht had dat Hardy tot dergelijke feiten in staat was. “Ik kon er niet bij. Volgens mij is hij ziek in zijn hoofd. Een normale mens doet zoiets niet”, vertelde Els aan de politie.

Voorzitter Thys wilde weten of ze ooit bang is geweest voor Hardy. “Neen, maar nu ben ik het wel”, antwoordde ze.

Vrijdagnamiddag komen, onder meer, een goede vriend van Hardy en zijn zogenaamde seksslavin aan het woord.