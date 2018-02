Zeker één Belg wordt vanavond miljonair met Euromillions, mogelijk zelfs zonder correcte cijfers

Wie meespeelt met Euromillions, maakt vrijdag kans op een jackpot van 174 miljoen euro. Bovendien verzekert de Nationale Loterij dat minstens één Belgische speler miljonair wordt. Die speler wordt mogelijk gekozen per loting, zonder dat er gekeken wordt naar het aantal correct ingevulde cijfers.

Met de Euromillions-trekking van 23 februari 2018 wint minstens 1 Belg een miljoen euro, verzekert de Nationale Loterij. Hoe dat kan? Vrijdag organiseert Euromillions bovenop de ‘gewone’ trekking ook nog een speciale miljonairstrekking. 25 Europese winnaars winnen zo gegarandeerd 1.000.000 euro.

Zit bij die 25 winnaars geen enkele Belg, dan selecteert onze Nationale Loterij één extra winnaar. ‘Die loting zal niet gebeuren op basis van de ingevulde cijfers en sterren, maar wel op basis van de MyBonus-code op elk formulier’, legt woordvoerster Caroline Van Goidsenhoven uit in Het Laatste Nieuws. ‘Wordt jouw code getrokken, dan ben jij de gelukkige. Zelfs als je geen enkel cijfer correct hebt op je bulletin van de gewone trekking.’

Vrijdag is de te winnen jackpot van Euromillions sowieso al erg hoog: als je deelneemt en de enige winnaar blijkt in rang 1, krijg je maar liefst 174 miljoen euro op je bankrekening gestort. Genoeg om een privéjet of een onbewoond eiland te kopen, aldus de Nationale Loterij.