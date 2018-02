Dinsdag zwaar verstoord openbaar vervoer verwacht door ACOD-staking

Brussel - Het openbaar vervoer in België zal dinsdag vermoedelijk zwaar verstoord zijn. De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert die dag een intersectorale staking tegen de plannen van de regering-Michel met de zware beroepen. Ook op andere plaatsen (scholen, gevangenissen, havens, administraties ...) kan er hinder zijn.

Bij spoorwegmaatschappij NMBS riep de socialistische spoorbond op tot een 24 urenstaking vanaf maandag om 22.00 uur. “Er is risico op zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, en dat vanaf maandag 26 februari (vanaf 22 uur) tot dinsdag 27 februari (tot 22 uur)”, waarschuwt de NMBS vrijdag.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt voor mogelijk sterke hinder. Ze vraagt reizigers om de nodige voorzorgen te nemen en, indien nodig, alternatieve vervoermiddelen te zoeken.

Het openbaar vervoer, met ook nog De Lijn, en TEC in Wallonië, is traditioneel het sterkst getroffen door zo’n stakingsdag. Maar ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen of nog in de havens kan er hinder zijn.

Bij bpost verwacht men voorlopig niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder moeten ondervinden, luidt het daar.