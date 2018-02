Doodstraf familiemoordenaar uur voor executie omgezet in levenslang

Een uur voor de terechtstelling van de 38-jarige Bart Whitaker in de Amerikaanse staat Texas heeft gouverneur Greg Abbott het doodvonnis in een levenslange gevangenisstraf omgezet. De vader van de man had om genade gevraagd voor zijn zoon, hoewel die in 2003 als opdrachtgever voor de moord op zijn eigen moeder en broer was veroordeeld, berichtten de BBC en andere media donderdag plaatselijke tijd. Hij wilde niet “het laatste lid van zijn gezin in naam van de justitie” verliezen”, zo citeerde de BBC de vader.

Op dezelfde dag stonden nog twee executies in de Verenigde Staten op de rol, een ervan werd voltrokken in Florida, de andere werd in Alabama gestopt. Indien alle drie terechtstellingen zoals gepland hadden plaatsgevonden, was het de nacht met de meeste executies in de VS geweest sinds 2010, schreef USA Today.

In Florida werd Eric Scott Branch (47) met een gifinjectie terechtgesteld. Branch werd in 1993 veroordeeld wegens verkrachting van en de moord op een 21-jarige medestudente. In Alabama slaagde intussen de advocaat van de in 1987 wegens roofmoord veroordeelde Doyle Lee Hamm erin de executie een tijd tegen te houden door te wijzen op de schade aan de aderen van zijn cliënt als gevolg van lymfklierkanker.