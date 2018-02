Code geel voor koudegolf op komst: “bescherm kwetsbare mensen en dieren”

Er is een extreme koudegolf op komst. De komende week worden temperaturen tot -10 graden voorspeld in Vlaanderen, en tot zelfs -20 in de Hoge Venen. Geen goed nieuws dus voor wie al aan de lente wou beginnen, want het wordt écht bibberen. Vanaf maandag waarschuwt het KMI zelfs voor code geel.

Zo’n koudegolf is niet van korte duur. “Het gaat over een langere periode van minstens enkele dagen met zowel overdag als ’s nachts erg lage buitentemperaturen”, zo meldt het KMI. “Vaak gaat zo’n periode gepaard met een aanvoer van koude en droge polaire lucht uit het noorden of het noordoosten.” Deze keer zal de koudegolf wellicht langer dan een week duren.

Foto: Vum

Vanaf maandag zal er in ons land een code geel gelden voor die koudegolf. Dat wil zeggen dat er best maatregelen getroffen worden om mensen, dieren en planten tegen de barre temperaturen te beschermen. Vooral voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij creëren ze een gevaarlijke situatie. Onder andere ouderen, jongeren, daklozen en dieren moeten extra beschermd worden.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roept op om een oogje in het zeil te houden bij winterweer voor mensen in de problemen. Dak- en thuislozen hebben het dezer dagen moeilijk met het koude weer. Daarnaast kan het ook gaan om mensen die alleen thuis wonen, zoals eenzame bejaarden of mensen in armoede.

Foto: KMI

Uitzonderlijke situatie

De ijskoude minimum temperaturen zijn een uitzondering voor deze tijd van het jaar. Het klimatologisch gemiddelde ligt op bepaalde dagen immers tien graden lager dan gewoonlijk, zo toont het KMI. Vooral op 1 maart voorspellen ze een dieptepunt in de temperaturen. De kans bestaat dat we dan onder de laagste minimumtemperatuur ooit gemeten in België terechtkomen. Op 1 maart 1888 bedroeg die namelijk -10,5 graden.

Stevig vriezen, ook overdag amper boven nul graden

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag is het in ons land helder en gaat het stevig vriezen. Op de meeste plaatsen duikt het kwik naar -4 of -5 graden, in de Ardennen naar -6 tot -9 graden. Er is nog altijd een matige wind uit oost tot noordoost die het koudegevoel gaat versterken.

Ook zaterdag krijgen we een overwegend zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het centrum van het land. De matige oost- tot noordoostenwind, met rukwinden tot 50 km/u, versterkt het koudegevoel.

Zondag blijft het zonnig, maar koud. Ook in het westen en het centrum van het land flirten de maxima met het vriespunt en in de Ardennen blijven de temperaturen heel de dag negatief. Er staat nog altijd een gure noordoostenwind.

Het koude weer houdt volgende week aan, met maandag en dinsdag hier en daar nog temperaturen tot net boven het vriespunt, maar woensdag en donderdag waarschijnlijk in heel het land negatieve maxima. Er lijkt iets meer bewolking te zullen zijn, met mogelijk hier en daar wat winterse neerslag. De wind blijft gedurende heel de week matig waaien uit oost tot noordoost. ‘s Nachts gaat het overal vriezen, met minima tussen -4 en -10 graden en naar donderdag toe nog een drietal graden kouder.