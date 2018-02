Hardy op de vingers getikt: “U mag niemand onderbreken”

Op de vijfde procesdag van de Renaud Hardy uit Mechelen staan vrijdag in Tongeren tien getuigen op het programma die gelinkt zijn aan de moord op de 52-jarige Linda Domsn, in september 2015 in Hofstade.

Aan de start van de zitting van het hof van assisen heeft de voorzitter de huisregels nog eens duidelijk gemaakt aan beschuldigde Renaud Hardy. “U mag reageren op wat gezegd wordt maar er zijn beperkingen. U kan geen vragen stellen, en u kan de getuigen niet rechtstreeks aanspreken. U mag ook niemand die aan het woord is onderbreken. Als u persoonlijke bedenkingen hebt, houdt u die voor zichzelf tot u het woord vraagt en krijgt van mij.”

Als Hardy zich niet aan die regels houdt riskeert hij de zaal uitgezet te worden. “Als u dan terug binnenkomt wordt u geïnformeerd over wat er tijdens uw afwezigheid gebeurd is”, aldus de voorzitter Dirk Thys. “Het is voor alle duidelijkheid niet waar ik op aanstuur, het is belangrijk dat u hier bent zodat we het debat kunnen voeren.”

Hardy zelf reageerde dat het niet moedwillig is wanneer hij mensen onderbreekt.

“Het kan zijn dat het niet moedwillig is en dat het in het heetst van de strijd gebeurt. Maar als het stoort neem ik maatregelen. Ik stuur daar zeker niet op aan maar kan niet toelaten dat het blijft duren”, besloot Thys.

Seksslavin

In de voormiddag getuigt een goede vriend van Hardy en een bevriend politieman, aan wie Hardy verteld had dat hij Doms had doodgeslagen. Hardy deed die bekentenis, nadat hij op 18 september 2015 weer vrijgelaten was. Enkele getuigenissen zullen vrijdag immers de gemoederen doen oplaaien, want in de namiddag krijgt D. C. het woord, de zogenaamde seksslavin van Hardy.

De eerste twee getuigen, Doms' huisbazin en een buur, kwamen niet opdagen en hadden daarvoor een medisch attest laten bezorgen. De partijen deden afstand van de twee getuigenissen, waarna de voorzitter hun verklaringen voorlas.