Al jaren duiken verhalen van studenten op over de familie Appeltans. De Truiense kotbazen staan erom bekend waarborgen niet terug te storten, gebreken niet op te lossen en onbereikbaar te zijn voor hun studenten.

Maar wat leverde 34 jaar opereren onder verschillende schuilnamen hen op? Hoe groot is hun imperium, in Leuven én in Limburg? Wij gingen op zoek naar de antwoorden.