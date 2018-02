Racing Genk-abonnees kunnen vanaf zondag ticket voor bekerfinale kopen

KRC Genk-fans die op zoek zijn naar een kaartje voor de bekerfinale, kunnen vanaf zondag terecht in de Cristal Arena. De Genkse ticketshop zal om klokslag 10 uur zijn deuren openen. Tickets kunnen worden aangekocht tot en met zondag 4 maart.

Op zaterdag 17 maart is het zover. In het Koning Boudewijnstadion wordt om 20.45 uur de aftrap gegeven van de wedstrijd KRC Genk-Standard Luik, de vijfde bekerfinale in de geschiedenis van blauw-wit. Wil u deze match bijwonen, dan moet u er vliegensvlug bij te zijn. Aanstaande zondag opent KRC hun clubloketten. Genk verwacht een stormloop. Daarom doen ze de verkoopsactie dit keer extra feestelijk. Zo wordt er animatie voorzien voor kinderen.

Indien u geen abonnee bent, zal u zich snel op een wachtlijst moeten registreren. Als er kaarten over zijn, krijgen de mensen op de wachtlijst de kans om deze te kopen. Al zal iedereen met een Racing Genk-hart niets liever willen dan deel uit te maken van een mogelijk historisch clubmoment, waar bijvoorbeeld kapitein Pozuelo de Beker van België de lucht in hijst.