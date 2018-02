Bloemenmeisjes verdwijnen in Vlaamse klassiekers: ze worden ‘master of ceremony’

Wie zaterdag bij de podiumceremonie van de Omloop Het Nieuwsblad naar bloemenmeisjes speurt, is eraan voor de moeite. In navolging van de Tour Down Under en de Vuelta opteert organisator Flanders Classics voor een huldiging met het accent op de laureaten zelf.

Bloemenmeisje Maja Leye (foto) verdwijnt – na het vertrek van haar collega Lien Crapoen – niet van het podium, maar zal wel een andere rol opnemen. Ze wordt de ‘master of ceremony’, zeg maar de vrouwelijke versie van Bernard Hinault die jarenlang ceremoniemeester van de ASO-koersen was zoals Parijs-Roubaix of de Tour.

“Er worden geen kussen meer gegeven en ook de bloemen verdwijnen”, verduidelijkte Leye op Radio 2. “Verder verandert er eigenlijk niet zoveel: er is nog altijd champagne en uiteraard blijft de trofee er ook.”

Het past volgens Leye in de tijdsgeest dat de missen verdwijnen, al heeft de #metoo-campagne er volgens haar niet meteen iets mee te maken. “We waren al veel langer aan het kijken om het podium te veranderen. Ik heb het altijd heel graag gedaan in het verleden en zag mezelf nooit als lustobject. Het is een nieuw tijdperk en ik kijk uit naar mijn nieuwe rol”, besluit Leye.

Maja Leye werd in haar rol als bloemenmeisje zelf wereldberoemd, toen een jonge Peter Sagan op het podium van de Ronde van Vlaanderen 2013 in haar achterste kneep terwijl zij nietsvermoedend winnaar Fabian Cancellara een zoen gaf.