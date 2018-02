Neos-leden testen hun bijgeloof tijdens lezing Katrien Ryserhove

Lommel - 30 Neos-leden luisterden zopas aandachtig naar de voordracht 'Heksen en spoken, truken en tover' door Katrien Ryserhove.

Katrien Ryserhove begon haar voordacht met de vraag wie bijgelovig is en wie niet. Van de bijgelovigen verzocht ze een persoon om een kaars aan te steken. Op die kaars hingen speldjes. Als hij de kaars aanstak, kwam er een vloek over hem. Ryserhove gaf ook uitleg vanwaar de zaken waar we bijgelovig voor zijn komen. Zo zou vrijdag de 13de komen uit ons cultureel, spiritueel verleden. Judas was de dertiende persoon die aanschoof aan de tafel nadat hij Jezus had verraden en op vrijdag werd Hij gekruisigd.

Als je onder een ladder doorloopt, doorbreek je de Heilige Drievuldigheid en dan wordt God boos. Een zwarte kat komt uit de middeleeuwen. Toen werd de kerk verscheurd en dacht men dat de zwarte kat de duivel was. Iedereen zou een geluksgetal hebben dat te berekenen is via de geboorte datum. Het getal 7 wordt meestal als geluksgetal gezien, dat komt omdat God volgens het scheppingsverhaal de zevende dag rustte.

Ryserhove gaf nog vele voorbeelden van gewoontes die we hebben en die uit het verledne stammen. Ook legde ze uit het komt hoe voorgevoelens en telepathie ontstaan. Dat zou komen omdat ons brein ook een reptielgeheugen bezit en dat we via de genen alles uit het verleden meedragen. Aan de handen, stand van de vingers en gewoontes kan je het karakter van een persoon bepalen. Zo is iemand die op de hoek van de tafel gaat zitten niet te vertrouwen.

Tijdens de pauze met koffie en gebak las de spreekster de hand van de kandidaten. Groot was de verwondering dat de meesten ouder dan 100 jaar zouden worden. Na de pauze ging ze op de hoek van de tafel zitten en de commentaar bleef natuurlijk niet uit. Op die manier liet Ryserhove de Neos-leden verstaan hoe makkelijk het is om mensen mee te nemen in bijgeloof. Ze zei ook dat die vloek niet zou komen en dat die mensen waarvan ze de hand las de leeftijd van 100 jaar waarschijnlijk niet zouden halen.